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10 марта, 16:40 • 103352 просмотра

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Решение о безвизе с Канадой можно ожидать не ранее марта - посол

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Уполномоченный посол Канады в Украине Роман Ващук рассказал, когда Канадское правительство будет принимать решение относительно рекомендаций, опубликованных в среду правительственным комитетом Канады, которые включают военную поддержку, безвизовый режим, а также усиление санкций против РФ. Об этом он сказал сегодня в Киеве, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

"Относительно того, как у нас подходят к парламентским отчетов, обычно правительства дается 3 месяца, чтобы прочитать, подумать и оценить рекомендации, и к концу месяца марта должен быть официальный ответ правительственной стороны на этот парламентский отчет. В том числе мы будем осмысливать и выйдем из официального ответа на эти рекомендации", - сказал посол.

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На уточняющий вопрос, когда украинцы могут ожидать безвизовый режим с Канадой, Ващук отметил, что "лучше ждать процесс осмысливания и ответов" канадского правительства, то есть не раньше марта 2018 года.

Напомним, Канада следующем году потратит около 65 млн долларов на оборонную поддержку в Украине.

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