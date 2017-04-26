Рішення по справі Р.Зейтуллаєва базується на сфабрикованих обвинуваченнях – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Рішення по справі засудженого до 12 років позбавлення волі фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” Руслана Зейтуллаєва базується на сфабрикованих обвинуваченнях. Про це у своєму мікроблозі Twitter написала речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца, передає УНН.
“Висловлюємо рішучий протест російській стороні у зв’язку з ганебним вироком Р.Зейтуллаєву. Рішення політ вмотивоване. Так зване рішення базується на сфабрикованих обвинуваченнях. Вимагаємо звільнення Зейтуллаєва. Звернемось до партнерів посилити дипл тиск на РФ”, — написала вона.
Нагадаємо, суд в Росії засудив Р.Зейтуллаєва до 12 років ув’язнення.