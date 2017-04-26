Решение по делу Р.Зейтуллаева базируется на сфабрикованных обвинениях - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Решение по делу приговоренного к 12 годам лишения свободы фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева базируется на сфабрикованных обвинениях. Об этом в своем микроблоге Twitter написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает УНН.
"Выражаем решительный протест российской стороне в связи с позорным приговором Р.Зейтуллаеву. Решение полит мотивировано. Так называемое решение базируется на сфабрикованных обвинениях. Требуем освобождения Зейтуллаева. Обратимся к партнерам усилить дипдавление на РФ", - написала она.
Напомним, суд в России приговорил Р.Зейтуллаева до 12 лет заключения.