Рішення на користь Суркісів у справі ПриватБанку не обійшлося без тиску - політолог

"ПриватБанк - націоналізований, а це питання національної безпеки, питання безпеки національної банківської системи і економіки в цілому. Звичайно ж, без тиску не обійшлося, і виражатися воно могло або в якийсь силовий вплив, або в якомусь фінансовому мотивуванні. Але я зазначу, що це всього лише перша інстанція, і поки загрози для розвалу націоналізації я, у всякому разі, не вбачаю. Це поки що проби пера", - сказав він.

За словами експерта, Печерський і Шевченківський районні суди у нас давно відомі своєю "принциповістю".

"...вони швидко змінюють свою позицію в залежності від політичної погоди. Тому, я думаю, що зараз, якщо буде вказано на неприпустимість подібних дій, то і подібні інциденти припиняться", - сказав Бодров.

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Також політолог вважає, що результат майбутньої апеляції на рішення Печерського суду на користь Суркісів багато в чому буде залежати "від політичного клімату".

При цьому, Бодров нагадав, що "по ПриватБанку існує абсолютно чітка і жорстка позиція зарубіжних структур. У тому, що банк - державний, вони вбачають збереження платоспроможності України за зовнішніми позиками. Друге: на поточний момент все-таки є внутрішньополітичний консенсус у тому, що "Приват" повинен залишатися у руках держави. І третє: Зеленському у поточній політичній ситуації потрібно демонструвати політичну самостійність, а крок на приватизацію банку може підірвати його імідж на зовнішньому рівні, впевненість західних еліт і простого виборця у ньому", - уточнив політолог.

Він додав, що рішення судів першої інстанції на користь Суркісів, швидше за все, будуть скасовані.

"Думаю, що політичні аспекти будуть змушувати державу впливати на ситуацію у бік збереження свого обличчя, і боротися за те, щоб таке рішення було скасовано", - пояснив свою позицію Бодров.

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Нагадаємо, члени сім'ї Суркісів тривалий час судяться з Національним банком у зв'язку з націоналізацією ПриватБанку. У ньому (у кіпрській філії) Суркіси тримали депозити під рекордно високі і неіснуючі в інших банках відсотки.

У НБУ впевнені, що олігархи отримували кредити і розміщували їх на депозити не на ринкових умовах, завдяки ймовірним особливими домовленостями з колишніми власниками ПриватБанку. Так само вважають і американські аудитори Kroll.

Суркіси, у свою чергу, намагаються довести, що "не пов'язані з колишніми власниками банку", і скасувати процедуру bail-in. При цьому, вони фактично підтверджують свою "зв'язаність" у Лондонському суді, де визнають наявність загальних медіаактивів з колишнім власником банку.

Під час bail-in депозити Суркісів на суму 250 млн доларів обміняли на акції банку, які Нацбанк викупив за одну гривню.

15 червня Верховний Суд не задовольнив позов Суркісів про стягнення цих коштів з України.

Тому, офшорні компанії сім'ї Суркісів (на які були оформлені депозити) подали черговий позов до ПриватБанку про порядок виконання рішення суду з 2017 року - тоді Київський апеляційний адміністративний суд зобов'язав банк повернути сім'ї Суркісів 259 млн доларів.

2 вересня Печерський районний суд Києва прийняв рішення, що ПриватБанк повинен повернути братам Суркісам 250 млн доларів. І ще майже 100 млн доларів відсотків - в загальному майже 10 млрд гривень за нинішнім курсом.

Рішення було прийнято без розгляду спору по суті, а як "забезпечення". На нього Україна вже готує оскарження.