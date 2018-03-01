Рішення арбітражу змінить процедуру анбандлінгу "Нафтогазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Стокгольмський арбітраж не задовольнив вимогу "Нафтогазу" щодо впровадження українського законодавства у відносини з "Газпромом". Це означає, що контракт на транзит на може бути переданий третій особі (новоствореному оператору ГТС, - ред.). Про це під час прес-конференції повідомив головний комерційний директор Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.
"Поки у відносинах "Газпрому" та "Нафтогазу" не будуть запроваджені зміни, відповідно до українського законодавства (закон про ринок газу та кодекс ГТС), контракт на транзит між "Нафтогазом" і "Газпромом" не може бути переданий третій особі.
"Газпром" відмовив "Нафтогазу" у передачі контракту оператору ГТС, тому контракт на транзит лишатиметься у "Нафтогазі".
У зв'язку з цим ми шукаємо альтернативні шляхи анбандлінгу, для того, щоб його зробити по іншому", - сказав Вітренко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Не виконання "Газпрому" рішення арбітражу приносить "Нафтогазу" 0,5 млн дол. щодня
Нагадаємо, компанії “Нафтогаз України” і “Газпром” мають переглянути газовий контракт з урахуванням рішення Стокгольмського Арбітражу.
Як повідомляв УНН, 28 лютого НАК “Нафтогаз” заявив, що Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма (Стокгольмський арбітраж) виніс рішення у правовому спорі, який стосується контракту з транзиту газу, зобов’язавши “Газпром” компенсувати “Нафтогазу” 4,63 млрд доларів США “за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту” у минулі періоди. За твердженням української сторони, з урахуванням попереднього рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на поставку газу в Україну російська сторона у підсумку має сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.
В свою чергу у "Газпромі" заявили, що не згодні з рішенням Стокгольмського Арбітражу у справі з "Нафтогазом".