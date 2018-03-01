Рішення арбітражу змінить процедуру анбандлінгу "Нафтогазу"

КИЇВ. 1 березня. УНН. Стокгольмський арбітраж не задовольнив вимогу "Нафтогазу" щодо впровадження українського законодавства у відносини з "Газпромом". Це означає, що контракт на транзит на може бути переданий третій особі (новоствореному оператору ГТС, - ред.). Про це під час прес-конференції повідомив головний комерційний директор Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.