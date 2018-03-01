Решение арбитража изменит процедуру анбандлинга "Нафтогаза"

"Пока в отношениях "Газпрома" и "Нафтогаза" не будут введены изменения, согласно украинскому законодательству (закон о рынке газа и кодекс ГТС), контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" не может быть передан третьему лицу.

"Газпром" отказал "Нафтогазу" в передаче контракта оператору ГТС, поэтому контракт на транзит останется в "Нафтогазе".

В связи с этим мы ищем альтернативные пути анбандлингу, для того, чтобы его сделать по другому", - сказал Витренко.

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Напомним, "Нафтогаз Украины" и "Газпром" должны пересмотреть газовый контракт с учетом решения Стокгольмского Арбитража.

Как сообщал УНН, 28 февраля НАК "Нафтогаз" заявил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж) вынес решение в правовом споре, который касается контракта по транзиту газа, обязав "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов США "за недопоставку согласованных объемов газа для транзита" в прошлые периоды. По утверждению украинской стороны, с учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа в Украину российская сторона в итоге должна заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

В свою очередь в "Газпроме" заявили, что не согласны с решением Стокгольмского Арбитража по делу с "Нафтогазом".