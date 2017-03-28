Ринок скрапленого газу корумпований через відсутність чіткого законодавства - експерт

За словами експерта, за встановлення нелегальних газових модулів сьогодні до відповідальності фактично ніхто не притягується. А причетні до тіньового газового бізнесу чиновники, навіть, після затримання “відпускаються під "кришею" Кличка”.

“Важливо розуміти, що на цьому навіплегальному бізнесі (скрапленого газу — ред.), на превеликий жаль, роблять бізнес і правоохоронні органи, і КМДА. Ми знаємо три таких гучних випадки, коли і депутат був затриманий, але його відпустили. Це нонсенс, коли він погорів на хабарі, але його відпустили. Цей депутат очолював у КМДА комісію з демонтажів. Потім ще працівники благоустрою також погоріли. Всіх відпускають під "кришею" мера В.Кличка. Ніхто не поніс покарання. А з минулого року до практики демонтажів підключилася київська прокуратура. За нашою інформацією, в них теж є велике лобі кого чіпати, а кого ні. Така вибірковість точно вказує на корупцію”, — розповів О.Сіренко.

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За словами експерта, проблема легальності ринку скрапленого газу, полягає ще й у тому, що попит на цей ресурс росте.

Зокрема, в Україні третина реалізації на АЗС — це скраплений газ, а раніше він складав близько 10%, потім 15%, а зараз уже 34% від продажів пального. При цьому, чіткого законодавства щодо ведення цього бізнесу досі не існує.

“Не існує чітких правил, за якими мають працювати учасники ринку. Так, наприклад, основна зачіпка Київблагоустрою — це "немає виділеної землі під торгівлю скрапленим газом“. Це дуже принциповий момент. Майже у всіх підприємців, які торгують у цих моноблоках, які вважаються нелегальними, у них є оренда землі "під комерційну діяльність". Але не саме"під торгівлю скрапленим газом", бо такий документ КМДА не видає з 2008 року, і це є головна причина цього корумпованого ланцюга.

У КМДА говорять, "ми знімаємо всіх у кого немає такого документу", а підприємці кажуть дайте нам той документ, — а в КМДА відповідають: немає правил, за якими б видавали такі документи з 2008 року. І все. Ці документи мали б прийматися в КМДА”, — розповів О.Сіренко.

Окрім того, він зазначив, що динаміка розміщення газових модулів у столиці змінюється практично щотижня.

Як повідомляв УНН, за словами генерального директора компанії WOG Сергія Корецького, в Україні зростатиме попит на скраплений газ. Більше того, аналогічна тенденція спостерігається по всьому світу.

За прогнозами, ринок скрапленого газу в Україні буде збільшуватися, проте вже не такими швидкими темпами, як це було торік.

Також нагадаємо, наприкінці минулого року в Україну було імпортовано першу партію скрапленого газу з Нідерландів.