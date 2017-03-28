Рынок сжиженного газа коррумпирован из-за отсутствия четкого законодательства - эксперт

По словам эксперта, за установку нелегальных газовых модулей сегодня к ответственности практически никто не привлекается. А причастные к теневому газовому бизнесу чиновники даже после задержания "отпускаются под "крышей" Кличко".

"Важно понимать, что на этом полулегальном бизнесе (сжиженного газа - ред.), к сожалению, делают бизнес и правоохранительные органы, и КГГА. Мы знаем три таких громких случая, когда и депутат был задержан, но его отпустили. Это нонсенс, когда он погорел на взятке, но его отпустили. Этот депутат возглавлял в КГГА комиссию по демонтажу. Потом еще работники благоустройства также погорели. Всех отпускают под "крышей" мэра Кличко. Никто не понес наказания. А с прошлого года к практике демонтажей подключилась киевская прокуратура. По нашей информации, в них тоже есть большое лобби кого трогать, а кого нет. Такая избирательность точно указывает на коррупцию", - рассказал А.Сиренко.

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По словам эксперта, проблема легальности рынка сжиженного газа, состоит еще и в том, что спрос на этот ресурс растет.

В частности, в Украине треть реализации на АЗС - это сжиженный газ, а ранее он составлял около 10%, затем 15%, а сейчас уже 34% от продаж горючего. При этом, четкого законодательства по ведению этого бизнеса до сих пор не существует.

"Не существует четких правил, по которым должны работать участники рынка. Так, например, основная зацепка "Киевблагоустройство" - это "нет выделенной земли под торговлю сжиженным газом". Это очень важный момент. Почти во всех предпринимателей, торгующих в этих моноблоках, которые считаются нелегальными, у них есть аренда земли "под коммерческую деятельность", а не именно "под торговлю сжиженным газом", потому что такой документ КГГА не выдает с 2008 года, и это главная причина этой коррумпированной цепи.

В КГГА говорят, "мы снимаем всех у кого нет такого документа", а предприниматели говорят дайте нам тот документ, - а в КГГА отвечают: нет правил, по которым бы выдавали такие документы с 2008 года. И все. Эти документы должны приниматься в КГГА", - рассказал А.Сиренко.

Кроме того, он отметил, что динамика размещения газовых модулей в столице меняется практически каждую неделю.

Как сообщал УНН, по словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, в Украине будет расти спрос на сжиженный газ. Более того, аналогичная тенденция наблюдается по всему миру.

По прогнозам, рынок сжиженного газа в Украине будет увеличиваться, однако уже не такими быстрыми темпами, как это было в прошлом году.

Также напомним, в конце прошлого года в Украине было импортировано первую партию сжиженного газа из Нидерландов.