Ринок горів в Одесі

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ОДЕСА-КИЇВ. 22 квітня. УНН Сьогодні близько 18:29 на ринку “Північний”, що на селищі Котовського сталася пожежа. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській обл.

 

До місця виклику негайно прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. На місці події було встановлено, що горять речові павільйони. Пожежа о 19:47 була локалізована та о 20:07 ліквідована.

Завдяки оперативним діям рятувальників забезпечено ефективне гасіння пожежі та не допущено розповсюдження вогню. Внаслідок пожежі вогнем знищено декілька павільйонів на загальній площі близько 700 м.кв.

Загиблих і постраждалих немає. Підрозділи ДСНС працювали за підвищеним номером виклику — “Пожежа — 2 БІС” у складі 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 60 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 18 квітня масштабну пожежу на трансформаторіній підстанції ліквідували у Сєвєродонецьку.

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