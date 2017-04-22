Ринок горів в Одесі

До місця виклику негайно прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. На місці події було встановлено, що горять речові павільйони. Пожежа о 19:47 була локалізована та о 20:07 ліквідована.

Завдяки оперативним діям рятувальників забезпечено ефективне гасіння пожежі та не допущено розповсюдження вогню. Внаслідок пожежі вогнем знищено декілька павільйонів на загальній площі близько 700 м.кв.

Загиблих і постраждалих немає. Підрозділи ДСНС працювали за підвищеним номером виклику — “Пожежа — 2 БІС” у складі 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 60 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 18 квітня масштабну пожежу на трансформаторіній підстанції ліквідували у Сєвєродонецьку.