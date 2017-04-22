Рынок горел в Одессе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31017 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 98053 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150373 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114077 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114961 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111607 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103609 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106861 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103400 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152091 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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ОДЕССА-КИЕВ. 22 апреля. УНН Сегодня около 18:29 на рынке "Северный" на поселке Котовского произошел пожар. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ДСНС в Одесской обл.

 

К месту вызова немедленно прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На месте происшествия было установлено, что горят вещественные павильоны. Пожар в 19:47 был локализован и в 20:07 ликвидирован.

Благодаря оперативным действиям спасателей обеспечено эффективное тушение пожара и не допущено распространение огня. В результате пожара огнем уничтожено несколько павильонов на общей площади около 700 м.кв.

Погибших и пострадавших нет. Подразделения ДСНС работали по повышенному номеру вызова - "Пожар - 2 БИС" в составе 11 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

Напомним, 18 апреля масштабный пожар на трансформаториний подстанции ликвидировали в Северодонецке.

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