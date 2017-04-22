Рынок горел в Одессе

К месту вызова немедленно прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На месте происшествия было установлено, что горят вещественные павильоны. Пожар в 19:47 был локализован и в 20:07 ликвидирован.

Благодаря оперативным действиям спасателей обеспечено эффективное тушение пожара и не допущено распространение огня. В результате пожара огнем уничтожено несколько павильонов на общей площади около 700 м.кв.

Погибших и пострадавших нет. Подразделения ДСНС работали по повышенному номеру вызова - "Пожар - 2 БИС" в составе 11 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

Напомним, 18 апреля масштабный пожар на трансформаториний подстанции ликвидировали в Северодонецке.