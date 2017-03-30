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Ринкова вартість прямих іноземних інвестицій скоротилась - Мінекономрозвитку

Ринкова вартість прямих іноземних інвестицій скоротилась - Мінекономрозвитку

Київ • УНН

 • 17651 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Перерахунок запасів прямих іноземних інвестицій показав, що їх ринкова вартість скоротилася. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку.

Нацбанк здійснив перерахунок запасів прямих іноземних інвестицій (врахованих за ціною останньої операції) за період 2010-2016 роки.

Перегляду підлягали статистичні дані на початок та кінець року за період з 2010 по 2016 роки як в цілому по Україні, так і в регіональному розрізі з деталізацією за країнами та видами економічної діяльності.

Результати здійсненого перерахунку показали, що, ринкова вартість прямих інвестицій скоротилася. Причиною зниження ринкової вартості стали накопичені структурні проблеми та дисбаланси, спричинені непослідовністю та незавершеністю реформування економіки України, які, починаючи з 2014 року, були посилені негативним впливом анексії Російською Федерацією АР Крим та м. Севастополя, а також військового конфлікту на сході країни. Наслідками стали втрата міжгалузевих і логістичних зв’язків у регіональному та зовнішньоекономічному просторі, руйнування виробничих потужностей і транспортної інфраструктури на території військового конфлікту, суттєве зростання інвестиційних ризиків, значна девальвація національної валюти відносно долара США та поширення цінових шоків.

"Дане скорочення обсягу запасів прямих інвестицій є накопиченим за 2010-2016 роки наслідком не проведення коригування вартості запасів інвестицій залежно від чинників, в яких формувалася їхня ринкова вартість", - підсумували у відомстві.

Як повідомляв УНН, Мінекономрозвитку презентувало Дорожню карту стратегічного розвитку торгівлі.

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