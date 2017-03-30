Рыночная стоимость прямых иностранных инвестиций сократилась - Минэкономразвития

Нацбанк осуществил перерасчет запасов прямых иностранных инвестиций (учтенных по цене последней сделки) за период 2010-2016 годы.

Пересмотру подлежали статистические данные на начало и конец года за период с 2010 по 2016 годы как в целом по Украине, так и в региональном разрезе с детализацией по странам и видам экономической деятельности.

Результаты проведенного перерасчета показали, что рыночная стоимость прямых инвестиций сократилась. Причиной снижения рыночной стоимости стали накопленные структурные проблемы и дисбалансы, вызванные непоследовательностью и незавершенностью реформирования экономики Украины, которые, начиная с 2014 года, были усилены негативным воздействием аннексии Российской Федерацией АР Крым и г. Севастополя, а также военного конфликта на востоке страны. Последствиями стали потеря межотраслевых и логистических связей в региональном и внешнеэкономическом пространстве, разрушение производственных мощностей и транспортной инфраструктуры на территории военного конфликта, существенный рост инвестиционных рисков, значительная девальвация национальной валюты относительно доллара США и распространения ценовых шоков.

"Данное сокращение объема запасов прямых инвестиций является накопленным за 2010-2016 годы следствием не проведения корректировки стоимости запасов инвестиций в зависимости от факторов, в которых формировалась их рыночная стоимость", - подытожили в ведомстве.

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