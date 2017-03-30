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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65524 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108184 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165973 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121774 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119745 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114192 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 11:14 • 107311 просмотра

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Рыночная стоимость прямых иностранных инвестиций сократилась - Минэкономразвития

Рыночная стоимость прямых иностранных инвестиций сократилась - Минэкономразвития

Киев  •  УНН

 • 17648 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Пересчет запасов прямых иностранных инвестиций показал, что их рыночная стоимость сократилась. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Нацбанк осуществил перерасчет запасов прямых иностранных инвестиций (учтенных по цене последней сделки) за период 2010-2016 годы.

Пересмотру подлежали статистические данные на начало и конец года за период с 2010 по 2016 годы как в целом по Украине, так и в региональном разрезе с детализацией по странам и видам экономической деятельности.

Результаты проведенного перерасчета показали, что рыночная стоимость прямых инвестиций сократилась. Причиной снижения рыночной стоимости стали накопленные структурные проблемы и дисбалансы, вызванные непоследовательностью и незавершенностью реформирования экономики Украины, которые, начиная с 2014 года, были усилены негативным воздействием аннексии Российской Федерацией АР Крым и г. Севастополя, а также военного конфликта на востоке страны. Последствиями стали потеря межотраслевых и логистических связей в региональном и внешнеэкономическом пространстве, разрушение производственных мощностей и транспортной инфраструктуры на территории военного конфликта, существенный рост инвестиционных рисков, значительная девальвация национальной валюты относительно доллара США и распространения ценовых шоков.

"Данное сокращение объема запасов прямых инвестиций является накопленным за 2010-2016 годы следствием не проведения корректировки стоимости запасов инвестиций в зависимости от факторов, в которых формировалась их рыночная стоимость", - подытожили в ведомстве.

Как сообщал УНН, Минэкономразвития представило Дорожную карту стратегического развития торговли.

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