Рим відмовився від подальшої закупівлі винищувачів F-35
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Італія більше не збирається закуповувати винищувачі F-35 виробництва корпорації Lockheed Martin і розглядає питання про скорочення нинішнього замовлення. Про це в п’ятницю заявила міністр оборони Італії Елізабетта Трента, повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.
“Ми більше не будемо закуповувати F-35. Зараз ми думаємо, що робити з діючими контрактами зі закупівель”, — заявила вона в ході інтерв’ю приватному телеканалу La7.
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Трента є представником антисистемного “Рух п'яти зірок". Як зазначає агентство, партія критикувала замовлення Італії, яке передбачає закупівлю 90 винищувачів, вважаючи, що ці гроші слід направити на підвищення добробуту громадян і відновлення економіки.
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F-35 — це багатоцільова бойова машина, спроектована з використанням технології зниження помітності і здатна нести ядерні боєголовки. Разом зі США в проекті з її створення беруть участь Австралія, Велика Британія, Данія, Італія, Канада, Нідерланди, Норвегія і Туреччина.