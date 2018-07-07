Рим отказался от дальнейшей закупки истребителей F-35
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Италия больше не собирается закупать истребители F-35 производства корпорации Lockheed Martin и рассматривает вопрос о сокращении нынешнего заказ. Об этом в пятницу заявила министр обороны Италии Элизабетта Трента, сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
“Мы больше не будем закупать F-35. Сейчас мы думаем, что делать с действующими контрактами по закупкам”, — заявила она в ходе интервью частному телеканалу La7.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Пентагоне назвали политическим вопросом передачу F-35 Турции
Трента является представителем антисистемного “Движение пяти звезд”. Как отмечает агентство, партия критиковала заказ Италии, которое предусматривает закупку 90 истребителей, считая, что эти деньги следует направить на повышение благосостояния граждан и восстановления экономики.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Military Watch высоко оценило российский Су-34
F-35 — это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии снижения заметности и способна нести ядерные боеголовки. Вместе с США в проекте по ее созданию участвуют Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция.