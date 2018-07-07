Рим отказался от дальнейшей закупки истребителей F-35

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 56795 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106727 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128056 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135338 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171200 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154024 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141617 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130498 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182803 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118348 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Рим отказался от дальнейшей закупки истребителей F-35

Рим отказался от дальнейшей закупки истребителей F-35

Киев  •  УНН

 • 14839 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Италия больше не собирается закупать истребители F-35 производства корпорации Lockheed Martin и рассматривает вопрос о сокращении нынешнего заказ. Об этом в пятницу заявила министр обороны Италии Элизабетта Трента, сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

“Мы больше не будем закупать F-35. Сейчас мы думаем, что делать с действующими контрактами по закупкам”, — заявила она в ходе интервью частному телеканалу La7.

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Трента является представителем антисистемного “Движение пяти звезд”. Как отмечает агентство, партия критиковала заказ Италии, которое предусматривает закупку 90 истребителей, считая, что эти деньги следует направить на повышение благосостояния граждан и восстановления экономики.

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F-35 — это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии снижения заметности и способна нести ядерные боеголовки. Вместе с США в проекте по ее созданию участвуют Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция.

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