Рим отказался от дальнейшей закупки истребителей F-35

“Мы больше не будем закупать F-35. Сейчас мы думаем, что делать с действующими контрактами по закупкам”, — заявила она в ходе интервью частному телеканалу La7.

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Трента является представителем антисистемного “Движение пяти звезд”. Как отмечает агентство, партия критиковала заказ Италии, которое предусматривает закупку 90 истребителей, считая, что эти деньги следует направить на повышение благосостояния граждан и восстановления экономики.

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F-35 — это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии снижения заметности и способна нести ядерные боеголовки. Вместе с США в проекте по ее созданию участвуют Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция.