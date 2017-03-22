Рік після найбільшого теракту в Бельгії - фоторепортаж
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Рік тому в столиці Бельгії Брюсселі сталася серія терактів, яка забрала життя 32 осіб і поранила близько 270 людей. УНН пропонує згадати трагедію, яка сколихнула світ 22 березня 2016 року.
22 березня 2016 року у Брюсселі сталася серія терактів на станції метро та в аеропорту, які забрали життя 32 людей, близько 270 людей отримали поранення, серед них — кілька громадян іноземних держав, а поліція під час рейдів затримала більше 10 осіб.
Відповідальність на себе взяло угруповання “Ісламська держава”. Терористами виявились радикалізовані бельгійські громадяни – вихідці з іммігрантських кварталів.
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12 місяців потому у Бельгії та у всьому світі вшановують пам‘ять загиблих.
Зазначимо, у Брюсселі розташовані інституції Євросоюзу і штаб-квартира НАТО, тож теракти 22 березня порушили питання безпеки на транспортних вузлах міста та відродили дебати щодо слабкої європейської співпраці у галузі безпеки.
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Як зазначають ЗМІ, і через рік після смертельних терористичних нападів Бельгія залишається у стані підвищеної готовності до нових атак з боку екстремістів. Радикальні ісламістські бойовики продовжують загрожувати країні.