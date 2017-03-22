Год после крупнейшего теракта в Бельгии - фоторепортаж

22 марта 2016 года в Брюсселе произошла серия терактов на станции метро и в аэропорту, которые унесли жизни 32 человек, около 270 человек получили ранения, среди них - несколько граждан иностранных государств, а полиция во время рейдов задержала более 10 человек.

Ответственность на себя взяла группировка "Исламское государство". Террористами оказались радикализованные бельгийские граждане - выходцы из иммигрантских кварталов.

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12 месяцев спустя в Бельгии и во всем мире чтят память погибших.

Отметим, в Брюсселе расположены институты Евросоюза и штаб-квартира НАТО, поэтому теракты 22 марта возбудила вопросы безопасности на транспортных узлах города и возродили дебаты относительно слабого европейского сотрудничества в области безопасности.

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Как отмечают СМИ, и через год после смертельных террористических нападений Бельгия остается в состоянии повышенной готовности к новым атакам со стороны экстремистов. Радикальные исламистские боевики продолжают угрожать стране.