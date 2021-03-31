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Рік міністра Степанова: провідний кардіохірург Тодуров розповів про нові починання МОЗ і прорив в українській трансплантології

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Провідний український кардіохірург, заслужений лікар України і директор Інституту серця Борис Тодуров розповів в ефірі програми “Хард з Влащенко” про те, що змінилося за рік у системі охорони здоров’я і які кроки за цей час зробили в МОЗ, щоб незважаючи на пандемію COVID-19 здійснити прорив в організації трансплантології.

Цитата

“Якщо говорити про медицину, то на сьогоднішній день є прориви за каденцію нового міністра, наприклад, в трансплантології. У нас новий етап у розвитку трансплантології, з’явився новий закон, який два роки до цього не могли прийняти. Максим Степанов організував прийняття реєстрів донорів, спасибі йому за це. І нарешті з’явилося фінансування, яке він теж, наскільки мені відомо, вибивав всіма силами. У нас сьогодні є пілотний проект, який повністю покриває витрати клінік по трансплантології. На наступний рік ми плануємо вже не посилати деякі категорії хворих за кордон (для пересадки органів — ред.), до честі нашої медицини і України. Наші люди вже не поїдуть за кордон, деякі вже повернулися з Індії і стали в лист очікування — ми їх рятуємо. 11 пересадок серця за останній рік — це вже само по собі про щось говорить після 15 річної перерви”, — розповів Тодуров.

Деталі

Окремо кардіохірург зазначив позитивні починання в розвитку санавіації, яка була відсутня багато років в Україні, і тепер зможе рятувати пацієнтів в екстрених випадках.

“Разом з тим зберігаються проблеми, які накопичилися ще з епохи минулої реформи. Це і кадрові проблеми: тисячі медиків продовжують виїжджати за кордон. Це проблема фінансування, яку відстоює наш міністр, коли відмовився підписувати у Верховній Раді прийнятий бюджет”, — пояснив Тодуров.

Лікар зазначив, що зараз, незважаючи на умови пандемії COVID-19, міністр охорони здоров’я через децентралізацію знаходиться в дещо обмежених за повноваженнями умовах

“На жаль, міністр позбавлений деяких інструментів керівництва. Децентралізація, проведена кілька років тому, позбавила міністра можливості приймати рішення в областях. Сьогодні жодна обласна лікарня не підкоряється в кадровому плані міністру. Закупівлі проводить інша організація, оплату медичних послуг — ще одна організація. На мій погляд, порушена управлінська модель, яка існувала колись, коли міністру було легко управляти всією системою в цілому і таким чином впливати на процес реформи”, — вважає Тодуров.

Доповнення

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов прокоментував так звану “реформу Супрун” в системі охорони здоров’я. Так, він вважає, що система медицина повинна змінювати свій принцип в корені, за яким за пацієнтом повинні ходити не гроші, а здоров’я. Якісні показники роботи МОЗ повинні оцінюватися не кількістю скорочених витрат, а збільшенням тривалості життя населення, зниженням смертності і онкологічних захворювань, які повинні виявлятися на ранніх стадіях.

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