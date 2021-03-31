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Год министра Степанова: ведущий кардиохирург Тодуров рассказал о новых начинаниях МОЗ и прорыве в украинской трансплантологии

Год министра Степанова: ведущий кардиохирург Тодуров рассказал о новых начинаниях МОЗ и прорыве в украинской трансплантологии

Киев  •  УНН

 • 10662 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Ведущий украинский кардиохирург, заслуженный врач Украины и директор Института сердца Борис Тодуров рассказал в эфире программы “Хард с Влащенко” о том, что поменялось за год в системе здравоохранения и какие шаги за это время предприняли в МОЗ, чтобы несмотря на пандемию COVID-19 совершить прорыв в организации трансплантологии.

Цитата

“Если говорить о медицине, то на сегодняшний день есть прорывы за каденцию нового министра, например, в трансплантологии. У нас новый этап в развитии трансплантологии, появился новый закон, который два года до этого не могли принять. Максим Степанов организовал принятие реестров доноров, спасибо ему за это. И наконец-то появилось финансирование, которое он тоже, насколько мне известно, выбивал всеми силами. У нас сегодня есть пилотный проект, который полностью покрывает расходы клиник по трансплантологии. На следующий год мы планируем уже не посылать некоторые категории больных за рубеж (для пересадки органов — ред.), к чести нашей медицины и Украины. Наши люди уже не поедут за рубеж, некоторые уже вернулись из Индии и стали в лист ожидания — мы их спасаем. 11 пересадок сердца за последний год — это уже само по себе о чем-то говорит после 15 летнего перерыва”, — рассказал Тодуров.

Детали

Отдельно кардиохирург отметил позитивные начинания в развитии санавиации, которая отсутствовала многие годы в Украине, и теперь сможет спасать пациентов в экстренных случаях.

“Вместе с тем сохраняются проблемы, которые накопились еще с эпохи прошлой реформы. Это и кадровые проблемы: тысячи медиков продолжают уезжать за рубеж. Это проблема финансирования, которую отстаивает наш министр, когда отказался подписывать в Верховной Раде принятый бюджет”, — пояснил Тодуров.

Врач отметил, что сейчас, несмотря на условия пандемии COVID-19, министр здравоохранения из-за децентрализации находится в несколько ограниченных по полномочиям условиях

“К сожалению, министр лишен некоторых инструментов руководства. Децентрализация, проведенная несколько лет назад, лишила министра возможности принимать решения в областях. Сегодня ни одна областная больница не подчиняется в кадровом плане министру. Закупки проводит другая организация, оплату медицинских услуг — третья организация. На мой взгляд, нарушена управленческая модель, которая существовала когда-то, когда министру было легко управлять всей системой в целом и таким образом влиять на процесс реформы”, — считает Тодуров.

Дополнение

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал так называемую “реформу Супрун” в системе здравоохранения. Так, он считает, что система медицина должна менять свой принцип в корне, по которому за пациентом должны ходить не деньги, а здоровье. Качественные показатели работы Минздрава должны оцениваться не количеством сокращенных расходов, а увеличением продолжительности жизни населения, снижением смертности и онкологических заболеваний, которые должны проявляться на ранних стадиях.

Украинские Национальные Новости

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