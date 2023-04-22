Рідкісний сильний торнадо недалеко від столиці М'янми забрав життя 8 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Торнадо в центральній частині М'янми неподалік столиці Найп'їдо, забрав життя восьми людей і зруйнував понад 200 будинків, повідомляє УНН.
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Торнадо обрушився на села на південній околиці Найп'їдо близько 18:10 у п'ятницю, повідомляє Associated Press.
Місцеві благодійні організації доправили до лікарень 128 осіб, а 232 будинки у двох селах було зруйновано.
«Торнадо дув приблизно 40 хвилин. Майже всі будинки у селах досить сильно пошкоджені. Відновлення займе кілька місяців», - йдеться в повідомленні.
Державне телебачення MRTV повідомило, що старший генерал Мін Аунг Хлаїнг, голова військового уряду М'янми, відвідав у суботу район лиха та надав допомогу мешканцям. У повідомленні йдеться, що серед зруйнованих будівель були два буддійські монастирі та невелика клініка.
Додамо
Сильні торнадо у М'янмі трапляються рідко.
Однак торнадо такого розміру, який рідко призводить до загибелі людей та серйозних збитків, часто виникають у літній та передмусонний періоди, коли температура підвищується.
Майже кожного року в сезон дощів у М'янмі трапляються екстремальні погодні умови. У 2008 році циклон "Наргіс" забрав життя понад 138 000 людей.