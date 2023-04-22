Редкий сильный торнадо недалеко от столицы Мьянмы унес жизни 8 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Торнадо в центральной части Мьянмы недалеко от столицы Найпьидо, унес жизни восьми человек и разрушил более 200 домов, сообщает УНН.
Детали
Торнадо обрушился на деревни на южной окраине Найпьидо около 18:10 в пятницу, сообщает Associated Press.
Местные благотворительные организации доставили в больницы 128 человек, а 232 дома в двух деревнях были разрушены.
«Торнадо дул примерно 40 минут. Почти все дома в селах довольно сильно повреждены. Восстановление займет несколько месяцев», - говорится в сообщении.
Государственное телевидение MRTV сообщило, что старший генерал Мин Аунг Хлаинг, глава военного правительства Мьянмы, посетил в субботу район бедствия и оказал помощь жителям. В сообщении говорится, что среди разрушенных зданий были два буддийских монастыря и небольшая клиника.
Добавим
Сильные торнадо в Мьянме случаются редко.
Однако торнадо такого размера, который редко приводит к гибели людей и серьезным убыткам, часто возникают в летние и предмусонные периоды, когда температура повышается.
Почти каждый год в сезон дождей в Мьянме случаются экстремальные погодные условия. В 2008 году циклон "Наргис" унес жизни более 138 000 человек.