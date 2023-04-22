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Редкий сильный торнадо недалеко от столицы Мьянмы унес жизни 8 человек

Редкий сильный торнадо недалеко от столицы Мьянмы унес жизни 8 человек

Киев • УНН

 • 743249 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Торнадо в центральной части Мьянмы недалеко от столицы Найпьидо, унес жизни восьми человек и разрушил более 200 домов, сообщает УНН.

Детали

Торнадо обрушился на деревни на южной окраине Найпьидо около 18:10 в пятницу, сообщает Associated Press.

Местные благотворительные организации доставили в больницы 128 человек, а 232 дома в двух деревнях были разрушены.

«Торнадо дул примерно 40 минут. Почти все дома в селах довольно сильно повреждены. Восстановление займет несколько месяцев», - говорится в сообщении.

Государственное телевидение MRTV сообщило, что старший генерал Мин Аунг Хлаинг, глава военного правительства Мьянмы, посетил в субботу район бедствия и оказал помощь жителям. В сообщении говорится, что среди разрушенных зданий были два буддийских монастыря и небольшая клиника.

Добавим

Сильные торнадо в Мьянме случаются редко.

Однако торнадо такого размера, который редко приводит к гибели людей и серьезным убыткам, часто возникают в летние и предмусонные периоды, когда температура повышается.

Почти каждый год в сезон дождей в Мьянме случаются экстремальные погодные условия. В 2008 году циклон "Наргис" унес жизни более 138 000 человек.

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