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Річниця загибелі Чорновола: кілька сотень українців прийшли до АП

Київ • УНН

 • 16594 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні виповнилося 19 років від дня загибелі політичного діяча В'ячеслава Чорновола в автокатастрофі. У зв'язку з цим близько двох сотень активістів влаштували ходу центром Києва та прийшли до АП, передає кореспондент УНН.

За словами кореспондента, участь у ході беруть близько тисячі осіб.

До Адміністрації Президента України вони рушили з метою виголосити вимогу, а саме - відновити розслідування обставин загибелі Чорновола.

"Багато обставин загибелі в автомобільній катастрофі лідера Народного Руху України В'ячеслава Чорновола свідчать про сумнівність офіційної версії про випадковість аварії, і тим самим переконують, що це було спланованим вбивством", - зазначають активісти.

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Нагадаємо, В'ячеслав Чорновіл – український політик, журналіст, публіцист, учасник дисидентського руху.

У квітні 2014 року суд поновив розслідування у справі щодо смерті лідера Народного Руху України В'ячеслава Чорновола.

У лютому 2017 року понад 300 народних депутатів звернулися до генерального прокурора Юрія Луценка з проханням взяти під особистий контроль розслідування вбивства В'ячеслава Чорновола.

Українські Національні Новини

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