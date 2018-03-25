Річниця загибелі Чорновола: кілька сотень українців прийшли до АП

КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні виповнилося 19 років від дня загибелі політичного діяча В'ячеслава Чорновола в автокатастрофі. У зв'язку з цим близько двох сотень активістів влаштували ходу центром Києва та прийшли до АП, передає кореспондент УНН.