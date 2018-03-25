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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 30284 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 57412 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 95665 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 106910 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115268 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121033 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132316 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146728 просмотра

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Годовщина гибели Черновола: несколько сотен украинцев пришли к АП

Годовщина гибели Черновола: несколько сотен украинцев пришли к АП

Киев  •  УНН

 • 16587 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня исполнилось 19 лет со дня гибели политического деятеля Вячеслава Чорновола в автокатастрофе. В связи с этим около двух сотен активистов устроили шествие по центру Киева и пришли к АП, передает корреспондент УНН.

По словам корреспондента, участие в шествии принимают около тысячи человек.

К Администрации Президента Украины двинулись с целью произнести требование, а именно - возобновить расследование обстоятельств гибели Чорновола.

"Многие обстоятельства гибели в автомобильной катастрофе лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновола свидетельствуют о сомнительности официальной версии о случайности аварии, и тем самым утверждают, что это было спланированным убийством", - отмечают активисты.

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Напомним, Вячеслав Чорновил - украинский политик, журналист, публицист, участник диссидентского движения.

В апреля 2014 года суд возобновил расследование по делу о смерти лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновола.

В феврале 2017 более 300 народных депутатов обратились к генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой взять под личный контроль расследование убийства Вячеслава Чорновола.

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