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Річниця серпневої війни: Туск рішуче підтримує територіальну цілісність Грузії

Річниця серпневої війни: Туск рішуче підтримує територіальну цілісність Грузії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Голова Європейської Ради Дональд Туск зробив заяву до 10-ї річниці з початку конфлікту в Грузії. Своє звернення він поширив у соцмережі Twitter грузинською мовою, передає УНН.

“Сьогодні, коли виповнюється 10 річниця війни між Грузією і Росією, ще раз хочу повторити, що Євросоюз рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії і мирне вирішення конфлікту”, — написав Голова Євроради.

Нагадаємо, у Раді Європи до 10-річчя з початку конфлікту в Грузії висловили підтримку суверенітету і територіальної цілісності держави в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Як повідомляв УНН, 8 серпня 2018 року виповнюється 10 років з початку прямої збройної агресії Російської Федерації проти Грузії.

У зв’язку з цим Україна закликала Росію виконати свої зобов’язання за Угодою про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, вивести військові підрозділи з окупованих територій Грузії (Абхазія та Цхінвальський регіон) та здійснити інші заходи з демілітаризації та деокупації цих територій.

დღეს, როდესაც საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის 10 წლისთავს აღვნიშნავთ, კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ევროკავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და კონფლიტების მშვიდობიან მოგვარებას https://t.co/hJFgiNwEKP

— Donald Tusk (@eucopresident) 7 серпня 2018 р.

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