Годовщина августовской войны: Туск решительно поддерживает территориальную целостность Грузии

"Сегодня, когда исполняется 10 годовщина войны между Грузией и Россией, еще раз хочу повторить, что Евросоюз решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и мирное разрешение конфликта", - написал глава Евросовета.

Напомним, в Совете Европы к 10-летию с начала конфликта в Грузии выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности государства в пределах ее международно признанных границ.

Как сообщал УНН, 8 августа 2018 года исполняется 10 лет с начала прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии.



В связи с этим Украина призвала Россию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести военные подразделения с оккупированных территорий Грузии (Абхазия и Цхинвальский регион) и осуществить другие меры по демилитаризации и деоккупации этих территорий.

დღეს, როდესაც საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის 10 წლისთავს აღვნიშნავთ, კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ევროკავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და კონფლიტების მშვიდობიან მოგვარებას https://t.co/hJFgiNwEKP