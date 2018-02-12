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Річниця Ісламської революції в Ірані: українське МЗС привітало Іран

Річниця Ісламської революції в Ірані: українське МЗС привітало Іран

Київ • УНН

 • 15673 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. В Ірані відсвяткували 39-річчя Ісламської революції, Міністерство закордонних справ привітало народ Ісламської республіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Tehran Times та офіційний Twitter-акаунт МЗС України.

Натовпи на вулицях Тегерана спалювали прапори Ізраїлю, США і Великобританії. Демонстранти несли карикатури на Дональда Трампа і Біньяміна Нетаньяху в обрамленні маген-давида.

У ході урочистої церемонії в Тегерані була представлена рідкопаливна ракета дальністю польоту 2 тисячі кілометрів, а також модель підводного човна.

Президент Ірану Хасан Роухані виступив на центральній площі столиці “Азаді” і закликав усіх громадян країни до єдності.

“Коли відбулася революція, ми зіштовхнули когось з революційного поїзда ... Ми не повинні були цього робити. Сьогодні ми повинні запросити кожного на цей поїзд успіху і перемоги революції”, — заявив він.

Роухані пообіцяв, що найближчим часом покращаться економічні умови і з’являться нові можливості для працевлаштування.

Тим часом Міністерство закордонних справ України опубліковало привітання на офіційному Twitter-акаунті дипломатичного відомства.

“Наші вітання народу Ісламської Республіки Іран з 39-річчям Ісламської революції! Вітання з України у ваш Національний День!” — заявили в МЗС.

Як повідомляв УНН, ірансько-канадський науковець та екологічний активіст Кавус Сеїд-Емамі загинув у тюрмі.

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