Річниця Ісламської революції в Ірані: українське МЗС привітало Іран

КИЇВ. 12 лютого. УНН. В Ірані відсвяткували 39-річчя Ісламської революції, Міністерство закордонних справ привітало народ Ісламської республіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Tehran Times та офіційний Twitter-акаунт МЗС України.