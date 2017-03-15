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Річка в Новій Зеландії отримала юридичний статус

Річка в Новій Зеландії отримала юридичний статус

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Річка в Новій Зеландії стала першою в світі, яка була визнана в якості живої істоти зі своїми власними правами і цінностями і з урахуванням правового статусу особистості, передає УНН з посиланням на Independent.

Річка Вангануї або як її ще називають Ті Ава тупу , яка знаходиться на північному острові Нової Зеландії має особливе духовне значення для народу Маорі.

Парламент Нової Зеландії ухвалив законопроект, який дає річці можливість бути представленою через офіційних представників, одного з яких призначать Маорі, а іншого новозеландська влада.

Новий статус річки Вангануї вважаються тепер у світі унікальним. Народ маорі визнають річку як частину живих гір і моря.

Кріс Фінлейсон, який вів переговори щодо наданню річці статусу особи заявив, що боротьба за її статус почалася ще з 1870 років.

"Ті Ава тупу матиме свою власну правову ідентичність з усіма відповідними правами, обов'язками і зобов'язаннями юридичної особи," - сказав він.

"Я знаю, що деякі люди скажуть, що це досить дивно надати природному ресурсу статусу юридичної особи, але це не більш дивно у порівнянні з наданням такого статусу сімейним трастовим фондам, компаніям чи об'єднаним товариствам", - додав він.

Законопроект включає в себе 80 млн дол. фінансового відшкодування і уряд також внесе 30 млн дол. в фонд по догляду за здоров'ям і благополуччям річки.

Як повідомляв УНН, група австралійських і новозеландських вчених у дослідженні заявили, що є дані про те, що Нова Зеландія і Нова Каледонія не є ізольованими острівними ланцюгами, тому можуть стати сьомим континентом.

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