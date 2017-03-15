Река в Новой Зеландии получила юридический статус

Река Вангануи или как ее еще называют Ти Ава тупу, которая находится на северном острове Новой Зеландии имеет особое духовное значение для народа Маори.

Парламент Новой Зеландии принял законопроект, который дает реке возможность быть представленной через официальных представителей, одного из которых назначат Маори, а другого новозеландские власти.

Новый статус реки Вангануи считаются теперь в мире уникальным. Народ маори признают реку как часть живых гор и моря.

Крис Финлейсон, который вел переговоры по предоставлению реке статуса лица заявил, что борьба за статус началась еще в 1870 году.

"Ти Ава тупу будет иметь свою собственную правовую идентичность со всеми вытекающими правами, обязанностями и обязательствами юридического лица", - сказал он.

"Я знаю, что некоторые люди скажут, что это довольно странно предоставить естественному ресурсу статус юридического лица, но это не более странно по сравнению с предоставлением такого статуса семейным трастовым фондам, компаниям или объединенным обществам", - добавил он.

Законопроект включает в себя 80 млн долл. финансового возмещения и правительство также внесет 30 млн долл. в фонд по уходу за здоровьем и благополучием реки.

Как сообщал УНН, группа австралийских и новозеландских ученых заявили, что есть данные о том, что Новая Зеландия и Новая Каледония не являются изолированными островными цепями, поэтому могут стать седьмым континентом.