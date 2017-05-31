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Рибоохоронний патруль запрацював у 17 регіонах України

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Станом на 31 травня рибоохоронний патруль розпочав роботу вже в 17 регіонах України, передає УНН з посиланням на прес-службу Держрибагентства України.

Рибоохоронний патруль запрацював у 17 регіонах України

Зазначається, що патруль працює в Івано-Франківській, Миколаївській, Рівненській,Тернопільській, Київській, Харківській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Закарпатській, Чернівецькій, Луганській, Полтавській, Запорізькій, Чернігівській областях, а також у Чорноморському та Азовському басейнових управліннях.

Зокрема, минулого тижня розпочали роботу Запорізький, Донецький, Чернігівський та Азовський рибоохоронні патрулі. Так, в перший тиждень роботи Азовський рибоохоронний патруль виявив 2 громадян, що здійснювали вилов 29 сітками на моторному човні та виловили червонокнижного осетра російського в кількості 4 штуки та калкана азовського, в кількості 80 шт. Сума збитків склала 260 тис. грн.

Також зазначається, що до кінця 2017 року Держрибагентство планує запустити рибні патрулі у всіх регіонах України.

Як повідомляв УНН, на Миколаївщині три дні рятували дельфіна, який заблукав.

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