Рыбоохранный патруль заработал в 17 регионах Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. По состоянию на 31 мая рыбоохранный патруль начал работу уже в 17 регионах Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госрыбагентства Украины.
Отмечается, что патруль работает в Ивано-Франковской, Николаевской, Ровенской, Тернопольской, Киевской, Харьковской, Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Закарпатской, Черновицкой, Луганской, Полтавской, Запорожской, Черниговской областях, а также в Черноморском и Азовском бассейновых управлениях.
В частности, на прошлой неделе начали работу Запорожский, Донецкий, Черниговский и Азовский рыбоохранные патрули. Так, в первую неделю работы Азовский рыбоохранный патруль обнаружил 2 граждан, осуществлявших лов 29 сетками на моторной лодке и выловили осетра русского из Красной книги в количестве 4 штуки и калкана азовского в количестве 80 шт. Сумма убытков составила 260 тыс. грн.
Также отмечается, что к концу 2017 Госрыбагентство планирует запустить рыбные патрули во всех регионах Украины.
Как сообщал УНН, на Николаевщине три дня спасали дельфина, который заблудился.