Рибка пообіцяла розповісти пресі про контакти депутатів з Манафортом і Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Настя Рибка (Анастасія Вашукевич), яку напередодні затримали у Таїланді, пообіцяла надати американським ЗМІ інформацію про зв’язки російських високопосадовців з сином президента США Дональдом Трампом молодшим та колишнім радником президента Полом Манафортом. Відповідне відео Рибка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
“Зараз склалась така ситуація, що нас хочуть закрити, причому досить надовго. Тому я готова розповісти вам всі ті пазли, яких бракувало, аудіо та відео, зв’язку наших поважних депутатів з Манафортом, Трампом та всім цим галасом з виборами в США”, — зазначила вона.
У відеозверненні Вашукевич стверджує, що раніше не готова була говорити з американськими журналістами, але тепер згодна поділитися інформацією.
“Чекаю ваших пропозицій. Зв’яжіться зі мною в тайській в’язниці”, — заявила Рибка.
Як повідомляв УНН, 27 лютого поліція Таїланду курортного міста Паттайя відмовилася тимчасово звільнити під заставу Алекса Леслі (Олександра Кирилова), Настю Рибку (Анастасію Вашукевич) і ще вісьмох людей, затриманих за проведення нелегального “секс-тренінгу”.