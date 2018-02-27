Рыбка пообещала рассказать прессе о контактах депутатов с Манафортом и Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), которую накануне задержали в Таиланде, пообещала предоставить американским СМИ информацию о связи российских чиновников с сыном президента США Дональдом Трампом младшим и бывшим советником президента Полом Манафортом. Соответствующее видео Рыбка обнародовала на своей странице в Instagram, передает УНН.
"Сейчас сложилась такая ситуация, что нас хотят закрыть, причем довольно надолго. Поэтому я готова рассказать вам все те пазлы, недостающие аудио и видео, связи наших уважаемых депутатов из Манафортом, Трампом и всем этим шумом с выборами в США", - отметила она.
В видеообращении Вашукевич утверждает, что ранее не готова была говорить с американскими журналистами, но теперь согласна поделиться информацией.
"Жду ваших предложений. Свяжитесь со мной в тайской тюрьме", - заявила Рыбка.
Как сообщал УНН, 27 февраля полиция Таиланда курортного города Паттайя отказалась временно освободить под залог Алекса Лесли (Александра Кириллова), Настю Рыбку (Анастасия Вашукевич) и еще восемь человек, задержанных за проведение нелегального "секс-тренинга".