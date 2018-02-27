Рыбка пообещала рассказать прессе о контактах депутатов с Манафортом и Трампом

"Сейчас сложилась такая ситуация, что нас хотят закрыть, причем довольно надолго. Поэтому я готова рассказать вам все те пазлы, недостающие аудио и видео, связи наших уважаемых депутатов из Манафортом, Трампом и всем этим шумом с выборами в США", - отметила она.

В видеообращении Вашукевич утверждает, что ранее не готова была говорить с американскими журналистами, но теперь согласна поделиться информацией.

"Жду ваших предложений. Свяжитесь со мной в тайской тюрьме", - заявила Рыбка.

Как сообщал УНН, 27 февраля полиция Таиланда курортного города Паттайя отказалась временно освободить под залог Алекса Лесли (Александра Кириллова), Настю Рыбку (Анастасия Вашукевич) и еще восемь человек, задержанных за проведение нелегального "секс-тренинга".