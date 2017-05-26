Риби з квітів, сад каменів та ієрогліф “Йоуві” з’явились на Співочому полі у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У рамках Року Японії в Україні сьогодні на Співочому полі Печерського ландшафтного парку відкрилася Виставка “Японія очима України” , повідомляє кореспондент УНН.
На пагорбах парку влаштовані композиції з 250 тис. квітів. Це бегонії, петунії, колеуси та альтернатери, які вирощені в міських оранжереях. Композиції доповнюють багаторічні рослини — самшит та клен пальмолистий.
На виставці представлено 10 експозицій. Всі вони об’єднані японською тематикою. При створенні композицій використовувалися традиційні елементи японської культури та садового мистецтва.
На співочому полі встановили риб з квітів, що символізують наполегливість та вдачу. Японський ієрогліф “Йоуві”, що в перекладі означає “дружба”. Ієрогліф доповнений пагодою (багатоярусною баштою, що використовується для молебнів), прикрашено хризантемою — народним гербом країни та сакурою. Також є традиційний сад каменів.
Виставка триватиме до 2 липня.