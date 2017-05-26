Рыбы из цветов, сад камней и иероглиф "Йоуви" появились на Певческом поле в Киеве

На холмах парка устроены композиции из 250 тыс. цветов. Это бегонии, петунии, колеусы и альтернатеры, выращенные в городских оранжереях. Композиции дополняют многолетние растения - самшит и клен пальмолистный.

На выставке представлено 10 экспозиций. Все они объединены японской тематикой. При создании композиций использовались традиционные элементы японской культуры и садового искусства.

На Певческом поле установили рыб из цветов, символизирующих настойчивость и характер. Японский иероглиф "Йоуви", что в переводе означает "дружба". Иероглиф дополнен пагодой (многоярусной башней, используемый для молебнов), украшен хризантемами - народным гербом страны и сакурой. Также на Певческом поле появился традиционный сад камней.

Выставка продлится до 2 июля.