Рибалка і Лінько від РПЛ не підтримали продовження роботи ТСК щодо загибелі Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Верховній Раді 28 лютого відбулося поіменне голосування за проект постанови щодо продовження роботи тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства співробітниці Херсонської міськради Катерини Гандзюк і нападів на активістів, повідомляє УНН.
За відповідний проект постанови №10020 за основу і в цілому проголосувало 290 народних депутатів.
"Із метою подальшого розслідування відомостей щодо фактів нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів продовжити роботу тимчасової слідчої комісії на три місяці відповідно до завдань, передбачених постановою Верховної Ради від 6 листопада 2018 року № 2605-VIII", – ідеться у постанові.
Так, за документ віддали свої голоси 97 нардепів від БПП, 67 від "Народного фронту", 24 від "Опозиційного блоку", 18 та 5 від "Самопомочі" та "Відродження", 14 від РПЛ, 15 та 10 від "Батьківщини" та "Волі народу".
Попри те, що проект постанови підтримало 14 радикалів, 2 представники фракції - Дмитро Лінько та Серій Рибалка не голосували за документ. Хоча обидва того дня були присутні у Верховній Раді. Ще п’ять радикалів також не голосували, проте вони фізичного не були присутніми під час засідання.
Як писав УНН, в СБУ поки відмовилися деталізувати підозри у держзраді щодо депутата Рибалки.