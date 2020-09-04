РФ здійснює ефективний контроль за подіями у Білорусі – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Російська Федерація здійснює достатньо ефективний контроль за подіями у Білорусі, але білоруська сторона обвинувачує у цьому Україну. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Особливо неприємно, що в той час, як Російська Федерація, скажімо так, здійснює достатньо ефективний контроль за подіями в Білорусі, але при цьому білоруська сторона, наші партнери обвинувачують Україну в тому, що вона не робить. Натомість саме це робить зараз у Білорусі Росія… Вони генерують цю брехню і, щоб переконати себе в тому, що це є правдою, починають постійно її повторювати", - зазначив він.
Нагадаємо, Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на ситуацію у країні більшою мірою впливає зовнішнє втручання у внутрішні справи країни й управління протестними акціями з-за кордону, у тому числі з України.