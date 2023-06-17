РФ збільшила кількість вертольотів на півдні України на тлі контрнаступу ЗСУ – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. З початком української контрнаступальної операції росія збільшила кількість вертольотів на окупованих територіях півдня України. Про це йдеться в розвідувальному звіті, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії, повідомляє УНН.
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«З початку українських контрнаступальних операцій на півдні України росія посилила свої ударні вертольоти в цьому регіоні.
На знімках видно, що понад 20 додаткових російських гелікоптерів перекинуті в аеропорт Бердянська, приблизно за 100 км від лінії фронту», - йдеться в повідомленні.
Британська розвідка зазначає, що ймовірно рф отримала тимчасову перевагу в авіаційній боротьбі завдяки ударним гелікоптерам, які використовують ракети більшої дальності проти наземних цілей.
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