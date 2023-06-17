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РФ увеличила количество вертолетов на юге Украины на фоне контрнаступления ВСУ – британская разведка

Киев • УНН

 • 879161 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. С началом украинкой контрнаступательной операции россия увеличила количество вертолетов на оккупированных территориях юга Украины. Об этом говорится в разведывательном отчете, опубликованном Министерством обороны Великобритании, сообщает УНН.

РФ увеличила количество вертолетов на юге Украины на фоне контрнаступления ВСУ – британская разведка

Цитата

«С начала украинских контрнаступательных операций на юге Украины россия усилила свои ударные вертолеты в этом регионе.
На снимках видно, что более 20 дополнительных российских вертолетов переброшены в аэропорт Бердянска, примерно в 100 км от линии фронта», - говорится в сообщении.

Британская разведка отмечает, что вероятно рф получила временное преимущество в авиационной борьбе благодаря ударным вертолетам, использующим ракеты большей дальности против наземных целей.

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