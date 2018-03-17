РФ заявила про вихід зі Східної Гути 11 тис. цивільних

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Понад 11 тисяч мирних громадян вийшли зі Східної Гути під сирійським Дамаском в суботу. Про це повідомив представник російського Центру з примирення ворогуючих сторін, російський генерал-майор Володимир Золотухін, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Наразі вийшло 11,3 тисячі осіб, в середньому по гуманітарному коридору проходить більше трьох тисяч осіб на годину", - сказав він.

Раніше Золотухін повідомив, що з ранку суботи зі Східної Гути люди виходили з боку населених пунктів Хаммурія, Хаззе і Нашабія.

Нагадаємо, напередодні зі Східної Гути вдалося вивезти понад 12 тисяч мирних жителів.

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