РФ заявила про вихід зі Східної Гути 11 тис. цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Понад 11 тисяч мирних громадян вийшли зі Східної Гути під сирійським Дамаском в суботу. Про це повідомив представник російського Центру з примирення ворогуючих сторін, російський генерал-майор Володимир Золотухін, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Наразі вийшло 11,3 тисячі осіб, в середньому по гуманітарному коридору проходить більше трьох тисяч осіб на годину", - сказав він.
Раніше Золотухін повідомив, що з ранку суботи зі Східної Гути люди виходили з боку населених пунктів Хаммурія, Хаззе і Нашабія.
Нагадаємо, напередодні зі Східної Гути вдалося вивезти понад 12 тисяч мирних жителів.