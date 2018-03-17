РФ заявила о выходе из Восточной Гуты 11 тыс. гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Более 11 тысяч мирных граждан вышли из Восточной Гуты под сирийским Дамаском в субботу. Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон, российский генерал-майор Владимир Золотухин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В настоящий момент вышло 11,3 тысячи человек, в среднем по гуманитарному коридору проходит более трех тысяч человек в час", - сказал он.
Ранее Золотухин сообщил, с утра субботы из Восточной Гуты люди выходили со стороны населенных пунктов Хаммурия, Хаззе и Нашабия.
Напомним, накануне из Восточной Гуты удалось вывезти более 12 тысяч мирных жителей.