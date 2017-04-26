РФ засудила Р.Зейтуллаєва за тими ж звинуваченнями, за якими заборонила Меджліс - Р.Чубаров

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” Руслана Зейтуллаєва засудили в Росії за тими ж самими звинуваченнями, за якими заборонили діяльність Меджлісу. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Так, на запитання УНН, чи відчутні зміни після проміжного рішення суду ООН щодо Меджлісу, Р.Чубаров зазначив, що жодних змін не відбулося.

"Ні, як бачимо, що ні… Росія не готова, вона не буде виконувати рішення Міжнародного суду. Тому репресії будуть, як мінімум, збережені. Я прогнозую, що вони будуть збільшуватися", - зазначив він.

Також Р.Чубаров підкреслив, що всі системні переслідування кримських татар пов’язані з рішенням Міжнародного суду щодо відміни заборони діяльності Меджлісу.

"Оскільки Міжнародний суд прийняв рішення зобов’язати Росію відмінити заборону, ми будемо вимагати від Росії звільнити в межах цього рішення суду всіх політичних в’язнів, а також відмінити заборону на в’їзд до Криму мене як голови Меджлісу. Ми вбачаємо, що всі такі системні переслідування кримських татар, всі вони пов’язані з рішенням Міжнародного суду щодо відміни заборони діяльності Меджлісу", - зауважив голова Меджлісу.

Крім того, голова Меджлісу зазначив, що фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” Руслана Зейтуллаєва засудили за тими ж самими звинуваченнями, за якими заборонили діяльність Меджлісу.

"До Меджлісу застосовувалися практично ті ж самі звинувачення, за якими зараз судять Руслана Зейтуллаєва та інших наших кримськотатарських активістів. Це звинувачення нібито в належності до екстремістських організацій. Саме в цьому звинувачували і Меджліс кримськотатарського народу, визнали Меджліс екстремістською організацією і заборонили її діяльність", - наголосив Р.Чубаров.

Також голова Меджлісу запевнив, що українська сторона доповнить матеріали позову до Росії в Міжнародному суді ООН новими порушеннями прав людини, які продовжують здійснюватися на території Криму.

"У червні суд продовжить розглядати справу по суті. Зрозуміло, що всі ці порушення прав людини, які вони (російська сторона – ред.) здійснюють, вже лежать в основі українського позову. Вони будуть додаватися постійно, все те, що зараз відбувається, і те, що буде відбуватися, вони всі будуть доповнювати матеріали позову до Росії", - додав він.

Нагадаємо, 26 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Росії засудив фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” Руслана Зейтуллаєва до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, Міжнародний суд ООН зобов’язав РФ утриматися від обмежень Меджлісу.