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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31002 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 98038 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150362 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114076 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114960 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111606 просмотра

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РФ осудила Р.Зейтуллаева по тем же обвинениям, по которым запретила Меджлис - Р.Чубаров

Киев  •  УНН

 • 14832 просмотра

Несмотря на решение Международного суда ООН о прекращении ограничений деятельности Меджлиса, репрессии в отношении крымских татар будут только увеличиваться, считает Рефат Чубаров

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева осудили в России по тем же обвинениям, по которым запретили деятельность Меджлиса. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Так, на вопрос УНН, ощутимы ли изменения после промежуточного решения суда ООН по Меджлису, Р.Чубаров отметил, что никаких изменений не произошло.

"Нет, как видим, нет... Россия не готова, она не будет выполнять решение Международного суда. Поэтому репрессии будут, как минимум, сохранены. Я прогнозирую, что они будут увеличиваться", - отметил он.

Также Р.Чубаров подчеркнул, что все системные преследования крымских татар связаны с решением Международного суда об отмене запрета деятельности Меджлиса.

"Поскольку Международный суд принял решение обязать Россию отменить запрет, мы будем требовать от России освободить в рамках этого решения суда всех политических заключенных, а также отменить запрет на въезд в Крым меня как председателя Меджлиса. Мы видим, что все такие системные преследования крымских татар, все они связаны с решением Международного суда об отмене запрета деятельности Меджлиса", - отметил председатель Меджлиса.

Кроме того, глава Меджлиса отметил, что фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева осудили по тем же обвинениям, по которым запретили деятельность Меджлиса.

"К Меджлису применялись практически те же обвинения, по которым сейчас судят Руслана Зейтуллаева и других наших крымскотатарских активистов. Это обвинение якобы в принадлежности к экстремистским организациям. Именно в этом обвиняли и Меджлис крымскотатарского народа, признали Меджлис экстремистской организацией и запретили ее деятельность", - отметил Р.Чубаров.

Также глава Меджлиса заверил, что украинская сторона дополнит материалы иска к России в Международном суде ООН новыми нарушениями прав человека, которые продолжают осуществляться на территории Крыма.

"В июне суд продолжит рассматривать дело по существу. Понятно, что все эти нарушения прав человека, которые они (российская сторона - ред.) осуществляют, уже лежат в основе украинского иска. Они будут добавляться постоянно, все то, что сейчас происходит, и то, что будет происходить, они все будут дополнять материалы иска к России", - добавил он.

Напомним, 26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Как сообщал УНН, Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса.

Украинские Национальные Новости

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