РФ осудила Р.Зейтуллаева по тем же обвинениям, по которым запретила Меджлис - Р.Чубаров

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева осудили в России по тем же обвинениям, по которым запретили деятельность Меджлиса. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Так, на вопрос УНН, ощутимы ли изменения после промежуточного решения суда ООН по Меджлису, Р.Чубаров отметил, что никаких изменений не произошло.

"Нет, как видим, нет... Россия не готова, она не будет выполнять решение Международного суда. Поэтому репрессии будут, как минимум, сохранены. Я прогнозирую, что они будут увеличиваться", - отметил он.

Также Р.Чубаров подчеркнул, что все системные преследования крымских татар связаны с решением Международного суда об отмене запрета деятельности Меджлиса.

"Поскольку Международный суд принял решение обязать Россию отменить запрет, мы будем требовать от России освободить в рамках этого решения суда всех политических заключенных, а также отменить запрет на въезд в Крым меня как председателя Меджлиса. Мы видим, что все такие системные преследования крымских татар, все они связаны с решением Международного суда об отмене запрета деятельности Меджлиса", - отметил председатель Меджлиса.

Кроме того, глава Меджлиса отметил, что фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева осудили по тем же обвинениям, по которым запретили деятельность Меджлиса.

"К Меджлису применялись практически те же обвинения, по которым сейчас судят Руслана Зейтуллаева и других наших крымскотатарских активистов. Это обвинение якобы в принадлежности к экстремистским организациям. Именно в этом обвиняли и Меджлис крымскотатарского народа, признали Меджлис экстремистской организацией и запретили ее деятельность", - отметил Р.Чубаров.

Также глава Меджлиса заверил, что украинская сторона дополнит материалы иска к России в Международном суде ООН новыми нарушениями прав человека, которые продолжают осуществляться на территории Крыма.

"В июне суд продолжит рассматривать дело по существу. Понятно, что все эти нарушения прав человека, которые они (российская сторона - ред.) осуществляют, уже лежат в основе украинского иска. Они будут добавляться постоянно, все то, что сейчас происходит, и то, что будет происходить, они все будут дополнять материалы иска к России", - добавил он.

Напомним, 26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Как сообщал УНН, Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса.