РФ запустила в серійне виробництво ракетний комплекс "Авангард"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Російська Федерація запустила у серійне виробництво ракетний комплекс “Авангард”, про це повідомляє РИА Новости, посилаючись на військово-дипломатичне джерело, передає УНН.
За інформацією видання, новітня розробка здатна літати в щільних шарах атмосфери з гіперзвукової швидкістю, що робить її невразливою для будь-яких засобів протиповітряної і протиракетної оборони.
Як повідомляв УНН, державні випробування ракетного комплексу “Вільха” очікуються у березні.
Державний концерн “Укроборонпром” продовжує розробку засобів протиповітряної оборони для ЗСУ. Нещодавно успішні випробування пройшов модернізований зенітно-ракетний комплекс C-125М “Печора”.