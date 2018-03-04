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РФ запустила в серійне виробництво ракетний комплекс "Авангард"

РФ запустила в серійне виробництво ракетний комплекс "Авангард"

Київ • УНН

 • 15330 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Російська Федерація запустила у серійне виробництво ракетний комплекс “Авангард”, про це повідомляє РИА Новости, посилаючись на військово-дипломатичне джерело, передає УНН.

За інформацією видання, новітня розробка здатна літати в щільних шарах атмосфери з гіперзвукової швидкістю, що робить її невразливою для будь-яких засобів протиповітряної і протиракетної оборони.

Як повідомляв УНН, державні випробування ракетного комплексу “Вільха” очікуються у березні.

Державний концерн “Укроборонпром” продовжує розробку засобів протиповітряної оборони для ЗСУ. Нещодавно успішні випробування пройшов модернізований зенітно-ракетний комплекс C-125М “Печора”.

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