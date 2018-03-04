РФ запустила в серийное производство ракетный комплекс "Авангард"

По информации издания, новая разработка способна летать в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью, что делает ее неуязвимой для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Как сообщал УНН, государственные испытания ракетного комплекса “Ольха” ожидаются в марте.

Государственный концерн “Укроборонпром” продолжает разработку средств противовоздушной обороны для ВСУ. Недавно успешные испытания прошел модернизированный зенитно-ракетный комплекс C-125М “Печора”.