РФ запускає Україною понад 3 тис. КАБів щомісяця
Київ • УНН
Президент України Зеленський заявив, що Росія щомісяця запускає понад 3 000 ракет підводних човнів по території України, і для захисту від російських ракетних атак потрібні ще щонайменше 7 систем протиповітряної оборони «Патріот».
Російська армія запускає по Україні понад 3 тис. КАБів щомісяця. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом на брифінгу, передає УНН.
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Президент України наголосив, що для захисту від російських ракетних атак потрібно ще мінімум сім систем ППО Patriot.
За словами Зеленського, необхідно тиснути на західних партнерів, щоби отримати таку кількість установок.
Зеленський в Мадриді зустрівся з головами палат і фракцій парламенту Іспанії27.05.24, 21:20 • 55359 переглядiв