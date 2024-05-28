От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
РФ запускает по Украине более 3 тыс. КАБов ежемесячно
Удар по гипермаркету в Харькове: полиция идентифицировала 14 тел
Зеленский во вторник встретится с премьером Бельгии и подпишет соглашение по безопасности
На фронте произошло 97 боевых столкновений - Генштаб
Грузовики с гуманитарной помощью прибывают в Газу, но их не могут доставить - Reuters
Сырский обсудил потребности ВСУ с начальником Генштаба Польши
В Telegram появился "личный помощник" на базе ИИ от Microsoft
В ОВА подтвердили взрывы в оккупированном Луганске: "потери авиационной техники могут быть существенными"
В Минобороны Украины дали разъяснения относительно французских инструкторов
Минобороны Франции не подтвердило отправку своих инструкторов в Украину
Популярные
Блокирование Венгрией решений ЕС по Украине раздражает - глава МИД Польши
Завтра в Киеве и Днепропетровской области, возможно, не будут выключать свет - гендиректор YASNO
Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины
Гонтарева остро раскритиковала деятельность руководства НБУ во время российского вторжения. У Пышного ответили
В Минэнерго разъяснили, от чего зависят графики отключений
Публикации
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известноЭксклюзив
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащихЭксклюзив
РФ запускает по Украине более 3 тыс. КАБов ежемесячно
Президент Украины Зеленский заявил, что Россия ежемесячно запускает более 3 000 ракет подводных лодок по территории Украины, и для защиты от российских ракетных атак нужны еще как минимум 7 систем противовоздушной обороны "Патриот".
Удар по гипермаркету в Харькове: полиция идентифицировала 14 тел
Полиция идентифицировала 14 тел и 3 остаются неопознанными после вражеского нападения на гипермаркет в Харькове, а 4 человека до сих пор считаются пропавшими без вести.
Зеленский во вторник встретится с премьером Бельгии и подпишет соглашение по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бельгию, чтобы подписать соглашение о безопасности с премьер-министром Александром Де Кроо и попросить больше военной помощи от западных союзников в борьбе Украины против российских войск.
На фронте произошло 97 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки произошло 97 боевых столкновений на разных участках фронта, украинские войска отбили многочисленные российские атаки и нанесли противнику потери, хотя на некоторых участках ситуация остается напряженной.
Грузовики с гуманитарной помощью прибывают в Газу, но их не могут доставить - Reuters
Более 100 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в Газу, но из-за постоянных израильских обстрелов не смогли распределить грузы.
Сырский обсудил потребности ВСУ с начальником Генштаба Польши
Александр Сырский обсудил с польским генералом Веславом Кукулой потребности украинской армии, текущую ситуацию на фронте и подготовку украинских солдат, выразив готовность делиться боевым опытом и благодарность за поддержку Польши в борьбе с российской агрессией.
В Telegram появился "личный помощник" на базе ИИ от Microsoft
Microsoft запустила чат-бота с искусственным интеллектом Copilot для Telegram - персонального ассистента на базе GPT и Bing Search, который помогает пользователям с поиском информации, планированием путешествий, фитнес-рекомендациями, обновлениями развлечений и развлечениями в повседневной жизни.
В ОВА подтвердили взрывы в оккупированном Луганске: "потери авиационной техники могут быть существенными"
Вечером в понедельник, 27 мая, в оккупированном Луганске прогремели взрывы, а глава Луганской ВГА предположил, что, возможно, произошли значительные потери авиационной техники.
В Минобороны Украины дали разъяснения относительно французских инструкторов
Украина ведет переговоры с Францией и другими странами о приеме иностранных инструкторов в Украине с февраля 2024 года, и Министерство обороны начало подготовительную работу над соответствующими документами.
Минобороны Франции не подтвердило отправку своих инструкторов в Украину
Министерство обороны Франции не подтвердило отправку своих военных инструкторов в Украину, заявив, что это один из проектов, которые обсуждаются после конференции в поддержку Украины, созванной президентом Макроном.