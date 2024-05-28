РФ запускает по Украине более 3 тыс. КАБов ежемесячно

Российская армия запускает по Украине более 3 тыс. КАБов ежемесячно. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом на брифинге, передает УНН.

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Президент Украины подчеркнул, что для защиты от российских ракетных атак нужно еще минимум семь систем ПВО Patriot.

По словам Зеленского, необходимо давить на западных партнеров, чтобы получить такое количество установок.

Зеленский в Мадриде встретился с главами палат и фракций парламента Испании