РФ загрожує безпеці Європи – І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Російська Федерація залишається основною загрозою безпеці Європи. Про це в ході прес-конференції заявила народний депутат Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.
"Очевидно, що причиною загрози безпеці Європи сьогодні залишається РФ і гарячою точкою сьогодні залишається Донбас",- сказала І.Геращенко.
Вона нагадала, що на наступному тижні має відбутися конференція з безпеки у Мюнхені, де будуть обговорюватися загрози безпеці Європи.
При цьому І.геращенко зазначила, що Росія витрачає мільйони на інформаційну війну з Україною.
Як повідомляв УНН, віце-спікер ВР, учасниця мінських переговорів щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко та голова міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус під час зустрічі обговорили питання порушення прав людини в окупованому Криму.