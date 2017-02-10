РФ угрожает безопасности Европы - И.Геращенко

"Очевидно, что причиной угрозы безопасности Европы сегодня остается РФ и горячей точкой сегодня остается Донбасс", - сказала И.Геращенко.

Она напомнила, что на следующей неделе должна состояться конференция по безопасности в Мюнхене, где будут обсуждаться угрозы безопасности Европы.

При этом И.Геращенко отметила, что Россия тратит миллионы на информационную войну с Украиной.

Как сообщал УНН, вице-спикер ВР, участница минских переговоров по урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко и глава министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичус во время встречи обсудили вопросы нарушения прав человека в оккупированном Крыму.