РФ угрожает безопасности Европы - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Российская Федерация остается основной угрозой безопасности Европы. Об этом в ходе пресс-конференции заявила народный депутат Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.
"Очевидно, что причиной угрозы безопасности Европы сегодня остается РФ и горячей точкой сегодня остается Донбасс", - сказала И.Геращенко.
Она напомнила, что на следующей неделе должна состояться конференция по безопасности в Мюнхене, где будут обсуждаться угрозы безопасности Европы.
При этом И.Геращенко отметила, что Россия тратит миллионы на информационную войну с Украиной.
Как сообщал УНН, вице-спикер ВР, участница минских переговоров по урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко и глава министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичус во время встречи обсудили вопросы нарушения прав человека в оккупированном Крыму.