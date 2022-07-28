рф вже декілька тижнів "встановлює контроль" над Донецькою та Луганською областями, успіхів не має - Генштаб

Цитата

«Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на ведені бойових дій з метою повного контролю над Донецькою та Луганською областями. Так зване «встановлення повного контролю» триває вже не перший тиждень. Але успіху у противника немає», - наголосив Громов.

Деталі

За його словами, найбільш складна, але повністю контрольована обстановка є на Сіверському та Бахмутському напрямках, де противник намагається просунутися в напрямках населених пунктів Сіверськ та Бахмут.

Доповнення

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що російські окупанти тиснуть з усіх боків фронту, аби прорватися до великих міст Донеччини. Однак вже декілька тижнів ЗСУ тримають їх майже на одному місці.