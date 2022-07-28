рф вже декілька тижнів "встановлює контроль" над Донецькою та Луганською областями, успіхів не має - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Російські окупанти декілька тижнів «встановлюють контроль» над Донецькою та Луганською областями, успіхів не мають. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.
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«Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на ведені бойових дій з метою повного контролю над Донецькою та Луганською областями. Так зване «встановлення повного контролю» триває вже не перший тиждень. Але успіху у противника немає», - наголосив Громов.
Деталі
За його словами, найбільш складна, але повністю контрольована обстановка є на Сіверському та Бахмутському напрямках, де противник намагається просунутися в напрямках населених пунктів Сіверськ та Бахмут.
Доповнення
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що російські окупанти тиснуть з усіх боків фронту, аби прорватися до великих міст Донеччини. Однак вже декілька тижнів ЗСУ тримають їх майже на одному місці.