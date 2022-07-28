рф уже несколько недель "устанавливает контроль" над Донецкой и Луганской областями, успехов не имеет - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Российские оккупанты несколько недель «устанавливают контроль» над Донецкой и Луганской областями, успехов не имеют. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.
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«Основные усилия противник продолжает сосредоточивать на ведении боевых действий с целью полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Так называемое «установление полного контроля» длится уже не первую неделю. Но успеха у противника нет», – подчеркнул Громов.
Детали
По его словам, наиболее сложная, но полностью контролируемая обстановка - на Северском и Бахмутском направлениях, где противник пытается продвинуться в направлениях населенных пунктов Северск и Бахмут.
Дополнение
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что российские оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться к большим городам Донецкой области. Однако уже несколько недель ВСУ держат их почти на одном месте.