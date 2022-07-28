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рф уже несколько недель "устанавливает контроль" над Донецкой и Луганской областями, успехов не имеет - Генштаб

Киев • УНН

 • 98289 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Российские оккупанты несколько недель «устанавливают контроль» над Донецкой и Луганской областями, успехов не имеют. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.

Цитата

«Основные усилия противник продолжает сосредоточивать на ведении боевых действий с целью полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Так называемое «установление полного контроля» длится уже не первую неделю. Но успеха у противника нет», – подчеркнул Громов.

Детали

По его словам, наиболее сложная, но полностью контролируемая обстановка - на Северском и Бахмутском направлениях, где противник пытается продвинуться в направлениях населенных пунктов Северск и Бахмут.

Дополнение

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что российские оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться к большим городам Донецкой области. Однако уже несколько недель ВСУ держат их почти на одном месте.

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