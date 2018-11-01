РФ ввела санкції проти агрохолдингів Косюка і Вадатурського
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Найбільші агрохолдинги України потрапили під санкції Російської Федерації, повідомляє УНН, посилаючись на відповідну постанову уряду РФ.
У документі йдеться, що у зв'язку з "недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації" уряд РФ застосовує відповідні санкції у вигляді блокування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів, майна на території РФ і заборону на перерахування коштів за межі території РФ.
У списку фізичних осіб вказано 322 людини, включаючи власників найбільших агрохолдингів України Юрія Косюка ("МХП"), Олексія Вадатурського ("Нібулон") і Андрія Веревського ("Кернел"). Санкції введені проти них особисто і проти їхніх компаній.
У "МХП" уже прокоментували зазначені дії РФ, зазначивши, що вони їм байдужі.
"Ми нічого не купуємо і не продаємо у Росії. Рішення про застосування санкцій ніяк не вплине на діяльність нашої компанії", - повідомили кореспонденту УНН у "МХП".
Крім бізнесменів, у списку санкцій РФ опинилися і багато політиків України, включаючи "козака" Гаврилюка. Однак деяким народним обранцям санкцій вдалося уникнути.
Наприклад, партнер Веревського - другий співвласник агрохолдингу "Кернел" і за сумісництвом народний депутат Віталій Хомутиннік у списку РФ відсутній, тому блокування майна і грошей йому не загрожують.
З повним переліком санкційних фізосіб і юросіб можна ознайомитися тут.